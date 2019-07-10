Кремль повременит с возобновлением полетов в Грузию

Рано или поздно это случится

Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией преждевременно. Но рано или поздно это произойдет, заявили в Кремле.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока в Грузии сохраняется сильная поляризация общества с экстремистскими оттенками и русофобскими проявлениями. Из-за этого опасность пребывания в стране российских туристов остается высокой. Представитель Кремля напомнил, что прекращение авиасообщения России и Грузии стало вынужденной мерой.

"Соответственно, ситуация будет постоянно мониториться, и как только появятся признаки того, что ситуация в Грузии нормализовалась и малейшая угроза для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений, исчезла, тогда будет время анализа и принятия каких-то других решений", - приводит слова Пескова агентство РИА Новости.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Москва осталась довольной реакцией властей Грузии на оскорбительные высказывания журналиста Георгия Габунии. В случае если грузинские официальные лица будут последовательны, а русофобская истерика прекратится, не исключено возобновления авиасообщения, заявил источник издания в МИД.

Более того, Москва может вернуться к обсуждению отмены визового режима для граждан Грузии. Указ о снятии ограничений уже был готов, но из-за антироссийских протестов в Тбилиси его подписание отложили.

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. Поводом для них стал визит российской делегации, в ходе которого депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу, занял кресло спикера грузинского парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

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