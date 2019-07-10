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"Не могу проснуться от кошмара": душераздирающее обращение отца Кэмерона Бойса

13:00
  • среда
  • 10 июля 2019

Мужчина не может прийти в себя после трагедии

Виктора Бойса, отца американского актера Кэмерона Бойса, ошеломила волна поддержки, которая накрыла его семью после внезапной смерти сына.
Названа болезнь, вызвавшая смертельный приступ у 20-летнего актера Кэмерона Бойса

"Я поражен любовью и поддержкой, которую получила наша семья. Это действительно помогает облегчить боль, причиненную тем кошмаром, от которого я до сих пор не могу проснуться", - написал Виктор Бойс в Twitter.

Мужчина также опубликовал на своей странице в соцсети комментарий, который супруга экс-президента США Мишель Обама оставила после смерти Кэмерона Бойса. Бывшая первая леди пару раз общалась с актером. По ее словам, у молодого человека был не только необыкновенный талант, но и необыкновенное сердце. 

Напомним, Кэмерон Бойс умер в ночь на 7 июля во сне. Молодой человек страдал от эпилепсии. Возможно, ночью у него произошел припадок. Точную причину смерти назовут позднее.

В девятилетнем возрасте Бойс сыграл в фильме ужасов "Зеркала" и в боевике "На крючке". После этого он снялся еще в 14 картинах. Молодой человек входил в команду по брейк-дансу X-MOB и увлекался баскетболом. 

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