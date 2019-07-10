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Путин призвал обеспечить цифровой суверенитет России

14:35
  • среда
  • 10 июля 2019

Правительство и госкомпании должны активизировать работу в сфере новых технологий, считает президент

Россия должна выйти в лидеры по развитию технологий будущего и занять место среди ведущих игроков на перспективных рынках. Об этом Владимир Путин заявил в среду в Кремле на церемонии обмена соглашениями о намерениях между кабинетом министров и госкорпорациями, передает "ТВ Центр".

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Так, Сбербанк будет сотрудничать с правительством в сфере искусственного интеллекта, РЖД и Росатом займутся развитием квантовых коммуникаций, в Ростелекоме особое внимание уделят беспроводной связи, а Ростех станет куратором блокчейн-технологий в России. Активная работа по этим и другим направлениям должна начаться в ближайшее время, подчеркнул президент, поскольку именно эта деятельность определяет экономику будущего - не только нашей страны, но и всего мира.

"Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, вы это прекрасно видите. И наша задача - не теряя времени, сделать все для того, чтобы войти в число лидеров. Гарантировать России технологический суверенитет и достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках", - отметил Путин.

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