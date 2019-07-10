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Итоги первого этапа избирательной кампании-2019 подвели в Москве

14:51
  • среда
  • 10 июля 2019

На выбор избирателей влияют социальные сети

Круглый стол, посвященный итогам первого этапа избирательной кампании - 2019, состоялся в Москве. Председатель Фонда развития гражданского общества отметил, что любой из действующих глав регионов рискует получить отрицательный рейтинг на выборах. Чаще всего это обусловлено техническими бедствиями и природными катастрофами. Также Константин Костин рассказал, что зачастую на выбор избирателей влияют социальные сети и новые медийные инструменты, передает "ТВ Центр".

"Те инструменты медийные, которые формируют базу поддержки и влияют на ситуативный электорат. Там инстаграмм решает часть, поэтому всегда интересно посмотреть, особенно, когда есть визуальный материал. Именно она будет использоваться при выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября этого года. Спикеры отметили, что сейчас большое влияние на выбор избирателей оказывают различные социальные сети и новые медийные технологии", - сказал Костин.

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Константин Костин
Константин Костин
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