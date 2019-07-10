Собянин: строительство I очереди больницы в Коммунарке будет завершено в 2019 г.

Как будет меняться градоустройство столицы?

Столичные власти будут предоставлять льготы для инвесторов, которые занимаются строительством коммерческих зданий за пределами Третьего транспортного кольца. В свою очередь, жители смогут найти работу рядом с домом и не тратить время на дорогу. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с москвичами в посёлке Коммунарка. Там глава города также осмотрел строительство медицинского центра "Новомосковский". Первый этап планируется завершить уже осенью.

Девять абсолютно новых корпусов "выросли" на площади более 150 тысяч квадратных метров. Настоящий больничный городок, сообщает "ТВ Центр".

Впервые в районе в Коммунарки "с нуля" строится медицинский центр такого уровня. В одном месте - детская и взрослая больницы, перинатальный, лечебно-диагностический и амбулаторный центры. На вертолетную площадку будут доставлять экстренных пациентов.

Больничный комплекс на тысячу коек будет оснащен современным медицинским оборудованием. Сейчас полным ходом идет его сборка и монтаж. Многие палаты уже полностью укомплектованы. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил первые готовые помещения.

"Больница, оснащенная современным оборудованием, логистикой, приемным отделением. В нашей стране и в Москве ничего подобного не строилось в последние годы", - отметил мэр.

Крупный медицинский центр - это и новые рабочие места для жителей Новой Москвы. Здесь будут работать две тысячи врачей.

Новый проект выгоден и для инвесторов - правительство Москвы приняло решение о ликвидации дополнительной платы за строительство коммерческих объектов за Третьим транспортным кольцом. Рабочие места будут все чаще появляться в отдаленных районах столицы. По принципу работа рядом с домом.

"За последние годы мы несколько снизили этот дисбаланс, но все равно он существует очень серьезно. Поэтому мы приняли решение освободить от этой платы для того, чтобы создавались рабочие места как можно ближе к дому, где проживает большинство москвичей. Надеюсь, это будет дополнительным толчком для развития. Помимо больницы, современной, мощной, здесь в Коммунарке будет формироваться мощный спортивный центр, административный центр, музейное пространство", - рассказал Собянин.

Так постепенно будет меняться градоустройство столицы. Больницы, школы, а, главное, работа - будут располагаться в каждом районе столицы. Первая очередь этого медицинского центра будет сдана уже в этом году.

Елена Сахно, "ТВ Центр".