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Как изменилось Южное Медведково благодаря программе "Мой район"

15:06
  • среда
  • 10 июля 2019

Что ещё ждут жители от программы "Мой район"?

Благоустроенные дворы и спортивные площадки, новые детские сады и автобусные маршруты появились в Южном Медведкове благодаря масштабному городскому проекту. Этот уголок столицы изменился, но историю свою сохранил. И не только памятники архитектуры, а ещё и реликтовые растения.

Многие думают, что район Южное Медведково так называется из-за дремучих лесов и медведей, которые здесь водились в больших количествах. На самом же деле название села "Медведево" происходит от его первого владельца - Василия Федоровича Пожарского, у которого было прозвище - Медведь, отмечает "ТВ Центр".

Пойма двух рек - Яузы и Чермянки - была излюбленным местом царской охоты. В разное время здесь жили и Голицыны, и Нарышкины. Но главный след оставили все-таки Пожарские. В честь освобождения России от польско-литовской интервенции построили каменную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Таких шатровых храмов после реформы патриарха Никона осталось немного.

В 19 веке, когда медведковские земли стали дачной местностью, здесь любили отдыхать поэт Валерий Брюсов и художники Михаил Врубель, Константин Коровин, Исаак Левитан. В 30-е годы прошлого века усадьба Медведково использовалась как детский лагерь. А в 60-х ее снесли при строительстве нового столичного микрорайона. Но часть тех самых дремучих лесов здесь все же осталась.

Местные жители любят рассказывать о редких растениях и животных. Это и  краснокнижная черная ольха  и даже голубые фиалки, которые здесь цветут весной. Парк вдоль Яузы меняется. Появляются не только пешеходные дорожки, но и современные артобъекты. Временные неудобства из-за ремонта москвичи переносят с пониманием и не меняют свои привычки. Сейчас все готово для реконструкции длинного сквера вдоль улицы Молодцова. Работы идут и на проезде Дежнёва.

Желтые кувшинки во дворе - такое в городе увидишь не часто. А в Южном Медведкове - каждое лето. Ясный пруд устроили на исчезнувшем левом притоке реки Чермянка. Сегодня это любимое место рыбаков. Ловят бычков и карасей.

Благоустройством пруда управа района будет заниматься уже в следующем году. Тогда же начнется и реконструкция спортивного стадиона. А уже действующая "жемчужина" - единственная в Москве детская хоровая школа "Весна" имени Александра Пономарева. Сюда приезжают со всей столицы. Все, кто здесь учится, сами себя называют "веснушками". Здание в ближайшее время тоже ждет капитальный ремонт. А на Полярной улице скоро откроются  новые социальные объекты - детская поликлиника, школа и два детских сада. 

Екатерина Гоголева, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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