ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мисс капот": выходка Рудковской взбесила народ

13:16
  • среда
  • 10 июля 2019

Поведение продюсера сочли некультурным

Яна Рудковская решила похвастаться в соцсетях роскошью и богатством, но натолкнулась на непонимание поклонников. Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко выложила в инстаграме фото, ради которого залезла на капот новенького Porsche Panamera.

В подписи к снимку Рудковская заверила всех, что она "легкая" и ей разрешили залезть на капот с ногами. Подписчиков довод продюсера не убедил.

"Даже если и разрешили то настоящая леди на капот не полезет", - пишет natalan406 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

"Мммммммда.... Грустно. И машинку жалко. Я до своей красотки новенькой дотронуться боюсь, пылинки сдуваю....а тут с ногами...на капот!!!" - возмущается olga_petrounina.

"Мисс капот 2019", - безапелляционно заявила irinapolichsuk.

Нашлись у Яны Рудковской заступники. Они посоветовали злопыхателям отписаться от страницы продюсера и "не слать негатив".

"Люди!!! Ну что же вы такие злые и завистливые???? Если это не ваш уровень, зачем подписываетесь", - в отчаянии maru.1504.

"Лучше не читайте комментарии, не я пишу, а так стыдно за людей... зависть - это страшная вещь!" - уверена solnyshko2017

"Яночка,ты ����", - подытожила elena__zhokina.

Как пишет eg.ru ("Экспресс-газета"), фото с этой же машиной появилось и на странице Евгения Плющенко. Подписчиков фигурист попросил угадать, на "какой ласточке" он сегодня поедет. Досталось и ему.

"Тупее вопроса не придумаешь. Но, догадываюсь, что с кем поведешься, от того и наберешься (от жены)", - написала ingadeleonn, добавив, что в ее семье пять машин, но фотографироваться рядом с ними ей в голову не приходит.

Читайте также:
Главное сегодня
Яна Рудковская
Яна Рудковская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.