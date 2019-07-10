"Мисс капот": выходка Рудковской взбесила народ

Поведение продюсера сочли некультурным

Яна Рудковская решила похвастаться в соцсетях роскошью и богатством, но натолкнулась на непонимание поклонников. Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко выложила в инстаграме фото, ради которого залезла на капот новенького Porsche Panamera.

В подписи к снимку Рудковская заверила всех, что она "легкая" и ей разрешили залезть на капот с ногами. Подписчиков довод продюсера не убедил.

"Даже если и разрешили то настоящая леди на капот не полезет", - пишет natalan406 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

"Мммммммда.... Грустно. И машинку жалко. Я до своей красотки новенькой дотронуться боюсь, пылинки сдуваю....а тут с ногами...на капот!!!" - возмущается olga_petrounina.

"Мисс капот 2019", - безапелляционно заявила irinapolichsuk.

Нашлись у Яны Рудковской заступники. Они посоветовали злопыхателям отписаться от страницы продюсера и "не слать негатив".

"Люди!!! Ну что же вы такие злые и завистливые???? Если это не ваш уровень, зачем подписываетесь", - в отчаянии maru.1504.

"Лучше не читайте комментарии, не я пишу, а так стыдно за людей... зависть - это страшная вещь!" - уверена solnyshko2017

"Яночка,ты ����", - подытожила elena__zhokina.

Как пишет eg.ru ("Экспресс-газета"), фото с этой же машиной появилось и на странице Евгения Плющенко. Подписчиков фигурист попросил угадать, на "какой ласточке" он сегодня поедет. Досталось и ему.

"Тупее вопроса не придумаешь. Но, догадываюсь, что с кем поведешься, от того и наберешься (от жены)", - написала ingadeleonn, добавив, что в ее семье пять машин, но фотографироваться рядом с ними ей в голову не приходит.