"Улов века": Меган Маркл ошеломила признанием о женитьбе на принце

Все тайны выдала ее бывшая подруга

Телеведущая Лиззи Канди, которая раньше дружила с Меган Маркл, рассказала, что бывшая актриса воспринимала принца Гарри как хороший "улов".

Когда в 2016 году появилась официальная информация о романе Гарри и Меган, телеведущая сказала своей подруге: "Вот это улов!" Будущая герцогиня на это ответила: "Да, я знаю". "К счастью для нее, это был улов века", - цитирует Лиззи Канди Express.

По словам экс-подруги Маркл, люди напрасно обвиняют герцогиню в карьеризме, ведь каждый из нас мечтает оказаться в такой положении, в каком повезло оказаться бывшей актрисе. Тем не менее поклонники королевской семьи были ошеломлены таким признанием со стороны Маркл.

Лиззи Канди также рассказала, что еще до встречи с Гарри ее подруга полюбила Лондон и стала мечтать о женитьбе на англичанине. "Она хотела детей и не возражала против английского бойфренда", - заявила Канди.

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