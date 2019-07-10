ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Улов века": Меган Маркл ошеломила признанием о женитьбе на принце

13:34
  • среда
  • 10 июля 2019

Все тайны выдала ее бывшая подруга

Телеведущая Лиззи Канди, которая раньше дружила с Меган Маркл, рассказала, что бывшая актриса воспринимала принца Гарри как хороший "улов". 

Вернитесь уже в Америку: ненависть британцев к шикующей Меган Маркл зашкаливает
В джинсах и панамке: Меган Маркл появилась на публике в нелепом виде
Позорное подозрение легло на Меган Маркл из-за фото ее сына

Когда в 2016 году появилась официальная информация о романе Гарри и Меган, телеведущая сказала своей подруге: "Вот это улов!" Будущая герцогиня на это ответила: "Да, я знаю". "К счастью для нее, это был улов века", - цитирует Лиззи Канди Express

По словам экс-подруги Маркл, люди напрасно обвиняют герцогиню в карьеризме, ведь каждый из нас мечтает оказаться в такой положении, в каком повезло оказаться бывшей актрисе. Тем не менее поклонники королевской семьи были ошеломлены таким признанием со стороны Маркл. 

Лиззи Канди также рассказала, что еще до встречи с Гарри ее подруга полюбила Лондон и стала мечтать о женитьбе на англичанине. "Она хотела детей и не возражала против английского бойфренда", - заявила Канди. 

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.