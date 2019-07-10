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Собянин осмотрел ход строительства новой больницы в Коммунарке

13:34
  • среда
  • 10 июля 2019

В эксплуатацию центр сдадут уже в следующем году

На юге столицы завершается строительство первой очереди медицинского центра "Новомосковский". Ход работ в среду осмотрел Сергей Собянин, сообщает ТВЦ.RU.

Строительство центра началось в начале 2017 года. Девять корпусов, в том числе перинатальный центр, оснастят самым современным оборудованием. Для доставки экстренных пациентов на крыше оборудуют вертолётную площадку. В центре, рассчитанном на 1016 пациентов, будут работать более двух тысяч врачей и других специалистов.

В эксплуатацию больницу сдадут в следующем году, но первую очередь завершат до конца этого года.

"Впервые за многие десятилетия мы с нуля строим новую городскую больницу. Медицинский центр "Новомосковский" в Коммунарке станет одним из крупнейших и лучших лечебных учреждений столицы. Здесь будет всё необходимое для оказания качественной медицинской помощи жителям ТиНАО, Бутова и других соседних районов, в которых проживают сотни тысяч москвичей. При необходимости сюда будут направлять профильных пациентов со всего города", - сообщил Сергей Собянин.

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