Собянин осмотрел ход строительства новой больницы в Коммунарке

В эксплуатацию центр сдадут уже в следующем году

На юге столицы завершается строительство первой очереди медицинского центра "Новомосковский". Ход работ в среду осмотрел Сергей Собянин, сообщает ТВЦ.RU.

Строительство центра началось в начале 2017 года. Девять корпусов, в том числе перинатальный центр, оснастят самым современным оборудованием. Для доставки экстренных пациентов на крыше оборудуют вертолётную площадку. В центре, рассчитанном на 1016 пациентов, будут работать более двух тысяч врачей и других специалистов.

В эксплуатацию больницу сдадут в следующем году, но первую очередь завершат до конца этого года.

"Впервые за многие десятилетия мы с нуля строим новую городскую больницу. Медицинский центр "Новомосковский" в Коммунарке станет одним из крупнейших и лучших лечебных учреждений столицы. Здесь будет всё необходимое для оказания качественной медицинской помощи жителям ТиНАО, Бутова и других соседних районов, в которых проживают сотни тысяч москвичей. При необходимости сюда будут направлять профильных пациентов со всего города", - сообщил Сергей Собянин.