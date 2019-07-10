Алена Свиридова спланировала свою смерть

Пенсия натолкнула ее на печальные мысли

56-летняя певица Алена Свиридова заявила, что планирует выходить на сцену до конца своих дней, а если ей надоест петь, то она станет писателем.

Заслуженная артистка России выразила мнение, что певец должен уйти из профессии только после того, как его забудут поклонники.

"Не поверю, что есть люди, которым предлагают гастроли, а они отвечают: "Пошли вы в баню!" Меня пенсионный возраст настиг. Но пока карьеру не завершила, жажду смерти на сцене, желательно в гримерке, чтобы публика не подверглась шокирующему действию. Прекрасно же!" - цитирует Алену Свиридову "СтарХит".

В 2007 году Свиридова, которая, кстати, состоит в Союзе писателей России, выпустила приключенческую книгу "Чемоданное настроение". Певица сказала, что если ей надоест выступать на сцене, то она продолжит сочинять романы. "Проза - жанр, который позволяет выразить мысли более полно, чем песня", - заявила она.

Певица также высказалась о своем бойфренде, который младше ее на 13 лет. По ее словам, такая разница в возрасте ее не волнует. "Это проблема окружающих! Пусть относятся, как хотят, у нас свободная страна. Меня ничего не обижает", - сказала артистка.

Напомним, в 2012 году Свиридова сообщила, что встречается с бизнесменом Давидом Варданяном. От предыдущих отношений у артистки есть два сына.