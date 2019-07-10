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Алена Свиридова спланировала свою смерть

14:04
  • среда
  • 10 июля 2019

Пенсия натолкнула ее на печальные мысли

56-летняя певица Алена Свиридова заявила, что планирует выходить на сцену до конца своих дней, а если ей надоест петь, то она станет писателем. 
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Заслуженная артистка России выразила мнение, что певец должен уйти из профессии только после того, как его забудут поклонники. 

"Не поверю, что есть люди, которым предлагают гастроли, а они отвечают: "Пошли вы в баню!" Меня пенсионный возраст настиг. Но пока карьеру не завершила, жажду смерти на сцене, желательно в гримерке, чтобы публика не подверглась шокирующему действию. Прекрасно же!" - цитирует Алену Свиридову "СтарХит"

В 2007 году Свиридова, которая, кстати, состоит в Союзе писателей России, выпустила приключенческую книгу "Чемоданное настроение". Певица сказала, что если ей надоест выступать на сцене, то она продолжит сочинять романы. "Проза - жанр, который позволяет выразить мысли более полно, чем песня", - заявила она. 

Певица также высказалась о своем бойфренде, который младше ее на 13 лет. По ее словам, такая разница в возрасте ее не волнует. "Это проблема окружающих! Пусть относятся, как хотят, у нас свободная страна. Меня ничего не обижает", - сказала артистка. 

Напомним, в 2012 году Свиридова сообщила, что встречается с бизнесменом Давидом Варданяном. От предыдущих отношений у артистки есть два сына. 

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