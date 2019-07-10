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Меркель затряслась в третий раз за месяц (видео)

14:28
  • среда
  • 10 июля 2019

Канцлерин продолжает уверять, что с ней все хорошо

Кабинету министров ФРГ вновь пришлось успокаивать общественность после очередного приступа дрожи Ангелы Меркель. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Политик почувствовала себя плохо на встрече с финским премьер-министром во время исполнения гимнов двух стран. Высокий гость из Хельсинки сделал вид, что ничего не заметил, правда, один раз пристально посмотрел на Меркель.

На пресс-конференции по итогам переговоров канцлерин пришлось объясняться за приступ дрожи, пишет немецкий журнал Focus. По словам Меркель, последствия первого приступа "заняли немного больше времени", но с ней все в порядке.

Ранее такие приступы у неё случались во время переговоров с Владимиром Зеленским, а также с Франком-Вальтером Штайнмаейром. Сейчас канцлер чувствует себя хорошо, уточнили в кабмине.

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