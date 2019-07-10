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Маленькая скандалистка: что известно о сбежавшей на Украину 13-летней фигуристке

15:50
  • среда
  • 10 июля 2019

Девочку не пускают в соцсети?

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, которая в начале года оказалась в центре скандала из-за ее слов о допинге, решила поменять спортивное гражданство. С сезона 2019/20 талантливая, но неосмотрительная спортсменка будет выступать под флагом Украины. 
Заявившая о пользе допинга российская фигуристка сбежала на Украину

Анастасия Шаботова известна не столько спортивными достижениями, сколько своим необдуманным заявлением о том, что для стабильных выступлений фигуристу необходимо "пить правильный допинг". Об этом она заявила во время общения с подписчиками в Instagram. 

Шутливые слова девочки вызвали скандал в мире спорта. Известные спортсмены и руководили разных спортивных школ в той или иной форме осудили ребенка. Когда шумиха дошла до Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Шаботова извинилась и объяснила, что она сморозила глупость после поражения на соревнованиях.  

Ирина Шаботова, мама спортсменки, попросила общественность отнестись к "казусу" дочери снисходительно, учитывая ее юный возраст. Женщина отобрала у ребенка смартфон и купила ей кнопочный телефон, чтобы она не смогла выходить в соцсети. Кроме того, Анастасию заставили удалить свою страницу в Instagram. 

Возможно, молодая спортсменка до сих лишена свободного доступа в Сеть. На свою страницу во "ВКонтакте" она заходит редко. В июне в Instagram появилась страница, автор которой выкладывает фотографии Шаботовой и рассказывает (на русском и английском языках) о ее успехах в спорте. Страничка называется "Шаботова_поддержка". Судя по содержанию и форме текстов, страницу ведет взрослый человек, который постоянно находится рядом с девочкой. Не исключено, что Анастасию рекламирует ее мама. Женщина боится, что девочка никогда не избавится от репутации скандалистки. 

Сейчас Анастасия Шаботова завершает тренировки в московском клубе "Снежные барсы". Ей предстоит переезд на Украину. Пока неизвестно, уйдет ли девочка от своего тренера - Светланы Пановой, среди учениц которой значится Мария Сотскова, в 13 лет выигравшая Финал юниорского Гран-при. 

По мнению экспертов, российское фигурное катание немногое потеряло с уходом Анастасии Шаботовой. В прошлом сезоне она участвовала в девяти соревнованиях и показала максимальный результат в 195,93 балла. Это хороший показатель, но в России есть юные спортсменки более высокого уровня. Александра Трусова и Анна Щербакова, например, пробили планку в 230 очков.

По всей видимости, тренер и родители Шаботовой понимали, что девочка вряд ли сможет пробиться в сборную России, поэтому и отправили ее на Украину. Фигуристка, умеющая выполнять тройные прыжки и каскад с тройным лутцем, будет выгодно выделяться на фоне молодых одиночниц Незалежной. 

Видео: Анастасия Шаботова покаялась в своей глупости 

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