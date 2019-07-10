Подробности смерти 20-летней российской спортсменки

Трагедия произошла во время свидания

Выяснились новые обстоятельства гибели российской гандболистки Екатерины Королевой. Трагедия произошла во время свидания. Девушка прыгнула в озеро возле игровых кортов. На поверхность она уже не всплыла.

С молодым человеком она познакомилась на банкете после окончания турнира в Польше. Во время застолья она пошла с ним купаться в озере. Специалисты российской сборной рассказали, что существует две основные версии произошедшего несчастья.

Это либо сердечный приступ, либо асфиксия из-за резкого перепада температур. Последнее может случиться и с абсолютно здоровым человеком, пишет Telegram-канал Mash.

Тем не менее, польская полиция возбудила уголовное дело по статье о непреднамеренном убийстве. На 10 июля назначена судебно-медицинская экспертиза. Молодой человек, который был с девушкой допрошен. Однако его уже отпустили.

Екатерина Королева жила в Ставрополе. Она была членом молодежной женской сборной России по гандболу.

О гибели спортсменки стало известно 8 июля. Ей было всего 20 лет. Гандболистка утонула в водоеме возле одной из площадок в польском Старе-Яблонки.

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