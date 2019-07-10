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"Иди гуляй, господи": Зеленский сорвался на чиновника-уголовника

15:37
  • среда
  • 10 июля 2019

Президент назвал его разбойником

Совещание по развитию Киевской области и города Борисполя закончилось скандалом. Владимир Зеленский с криком выгнал из зала секретаря горсовета Ярослава Годунка.

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В ходе совещания украинский президент неожиданно взял в руки телефон и рассказал, что помощники по его просьбе находят информацию на тех, "кто много кричит". Видео инцидента публикует ТВЦ.RU.

"Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член "Батьківщини", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по статье Уголовного кодекса Украины "Разбой", связанный с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь?" – сорвался на Годунка Зеленский.

Чиновник не захотел покидать зал. Он потребовал от Зеленского денег из бюджета и заявил, что ему "дают глупости и смски всякие читать". Годунок напомнил главе государства его же предвыборный ролик о том, что "все украинцы – президенты".

"Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй", - отрезал Зеленский.

После этого чиновника под руки вывели из зала крепкие охранники.

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