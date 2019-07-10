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Тело стюардессы обнаружили в отеле возле "Внуково"

15:32
  • среда
  • 10 июля 2019

Установлена личность подозреваемого

В одном из номеров отеля возле аэпопорта "Внуково" в Новой Москве обнаружено тело мертвой девушки. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как установило следствие, на теле девушки 1996 года рождения зафиксированы признаки насильственной смерти в виде удушения. На месте убийства работают следователи и криминалисты. Допрашиваются сотрудники отеля. Также изучаются камеры видеонаблюдения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийство произошло в гостинице Vnukovo Village. Погибшая работала стюардессой в одной из авиакомпаний.

Она заселилась в отель вместе с мужчиной. Тело несчастной нашли в ванной с водой. Девушка была в одежде.

Как уточняет Telegram-канал Mash, полицейские уже установили личность подозреваемого. Он снял номер на двоих, а в день убийства продлил его. После этого он пошел в сторону ресторана и уехал на такси.

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