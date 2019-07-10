Самолет не долетел до Москвы из-за пилота

Туристы вместо столицы попали в Калугу

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в среду экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота. Инцидент произошел на борту лайнера, который выполнял рейс из черногорского города Тиват в Москву.

Летчик упал в обморок при подлете к российской столице, когда борт уже начал снижение. О случившемся с командиром сообщил второй пилот воздушного судна. После этого было решено приземлиться в Калуге, пишет URA.RU.

Посадка в Калуге прошла штатно. Никто из 77 пассажиров не пострадал. Первый пилот пришел в себя на земле и смог дойти до машины скорой помощи, уточняет ТАСС. Летчика госпитализировали в городскую больницу с подозрением на инфаркт.

Видео: на Камчатке летчики экстренно выпрыгнули с самолета

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен