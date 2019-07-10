В России ответили на обвинения во вторжении в зону учений Украины и НАТО

Украинские ВМС рассказали об опасной ситуации из-за произошедшего

В пресс-службе Черноморского флота России опровергли информацию о заходе сторожевого корабля "Сметливый" в закрытую зону Черного моря. Там проходят учения Sea Breeze с участием вооруженных сил Украины и НАТО. Ранее о "вторжении" заявили в украинских ВМС.

На Черноморском флоте уточнили, что корабль "Сметливый" действует в строгом соответствии с нормами международного права. В настоящий момент судно выполняет контроль за действиями кораблей НАТО. В с случае угрозы гражданскому судоходству он готов принять оперативные меры реагирования.

Ранее командование ВМС Украины заявило, что "Сметливый" зашел в закрытый район. Там во время учений Sea Breeze - 2019 проводились стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Утверждалось, что российский корабль проследовал в запретную зону, несмотря на предупреждение для мореплавателей, сообщает ТАСС. Появление "Сметливого", по мнению украинской стороны, могло спровоцировать опасную ситуацию.

Также утверждалось, что российский корабль не ответил на запросы украинского судна "Гетман Сагайдачный". Российский сторожевик якобы сделал вид, что у него проблемы со связью.

Ранее стало известно, что Украина, США и некоторые другие страны НАТО изменили план совместных учений Sea Breeze — 2019. Утверждалось, что это произошло из- решения России закрыть район плавания в Черном море.

Учения стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие более трех тысяч военнослужащих из 19 стран, в том числе, Соединенные Штаты, Великобритания и Украина.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Зеленский взял курс на войну