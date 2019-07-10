Битва Зеленского с фекалиями попала на видео

Владимира Зеленского довели до истерики во время обсуждения грязного озера
У Владимира Зеленского в среду выдалось эмоциональное совещание с чиновниками. Сначала он выгнал из зала секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка, а после затеял спор с мэром города Анатолием Федорчуком по поводу очистки озера в городе.
Во время совещания с чиновниками президент Украины зачитал цитату из местной прессы про забитое нечистотами озеро в городе и поинтересовался, собираются ли водоем очистить. Федорчук попытался оправдаться, заявив, что фекалии появились из-за низкой культуры граждан. "Они метр нагадили? Вы что, издеваетесь?" - перебил его Зеленский. ТВЦ.RU публикует видео со встречи.
Тогда мэр Борисполя пожаловался на водолазов. По его словам, специалисты отказались спускаться в грязное озеро. "Это я рассказываю реалии", - заключил Федорчук.
"Это кто-то из министров, я помню, когда я еще не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят. А у вас обратная ситуация — они очень много…" – засмеялся Зеленский, эмоционально отреагировав на спор с чиновником.
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