ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Битва Зеленского с фекалиями попала на видео

16:44
  • среда
  • 10 июля 2019

Владимира Зеленского довели до истерики во время обсуждения грязного озера

У Владимира Зеленского в среду выдалось эмоциональное совещание с чиновниками. Сначала он выгнал из зала секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка, а после затеял спор с мэром города Анатолием Федорчуком по поводу очистки озера в городе.

"Иди гуляй, господи": Зеленский сорвался на чиновника-уголовника
Порошенко назвал Зеленского недальновидным
Обсудим, чей Крым: Зеленский предложил сообразить на шестерых

Во время совещания с чиновниками президент Украины зачитал цитату из местной прессы про забитое нечистотами озеро в городе и поинтересовался, собираются ли водоем очистить. Федорчук попытался оправдаться, заявив, что фекалии появились из-за низкой культуры граждан. "Они метр нагадили? Вы что, издеваетесь?" - перебил его Зеленский. ТВЦ.RU публикует видео со встречи.

Тогда мэр Борисполя пожаловался на водолазов. По его словам, специалисты отказались спускаться в грязное озеро. "Это я рассказываю реалии", - заключил Федорчук.

"Это кто-то из министров, я помню, когда я еще не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят. А у вас обратная ситуация — они очень много…" – засмеялся Зеленский, эмоционально отреагировав на спор с чиновником.

Видео: Зеленский сорвался на чиновника-уголовника

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.