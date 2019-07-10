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Играл, несмотря на тошноту: Стоянов о борьбе Олейникова с раком

17:00
  • среда
  • 10 июля 2019

Юморист продолжал работать даже с исчезающим голосом

Звезда программы "Городок" Юрий Стоянов рассказал о том, как его близкий друг и коллега по передаче Илья Олейников героически боролся с раком легких перед своим уходом. По его словам, он до сих пор ведет с партнером диалог, но уже на метафизическом уровне.
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Олейников чувствовал постоянное недомогание с середины 2000-х. Затем он начал жаловаться на кашель, но списывал эту проблему на курение. Обращаться в больницу ему было некогда из-за постоянных съемок и участия в других проектах. Колокол зазвонил, когда у артиста начал пропадать голос. В итоге он обратился к фониатрам. На завершающей стадии обследования была сделана томография легких. Именно тогда врачи поставили ему вердикт: рак легких четвертой стадии с метастазами.

Однако несмотря на страшный диагноз и пропадающий голос, юморист продолжил работать. Как рассказывал Стоянов, опухоль пережимала нерв со связками. Олейников прошел курс лечения химиотерапией и лучевой терапией. Но после них у него начинались приступы икоты, рассказывал Стоянов в программе "Судьба человека", передает Starhit.

- Я попросил играть его икающим, а он ответил: "Юра, это же ужасно". У него кружилась голова, его тошнило, но он не сорвал ни одного съемочного дня.

Стоянов отметил, что в один из дней в 2012 году его коллега выглядел особенно плохо. У Олейникова поднялась температура, и прямо со съемочной площадки его увезла скорая. 11 ноября в половине пятого утра сердце народного артиста остановилось. Ему было 65 лет.

Теперь Стоянов отмечает, что диалог со старым другом продолжается. Однако этот разговор не для публики, пишет KP.RU.

- Одно могу сказать — для меня Илюша родной человек. А с родными людьми иногда можно и поскандалить, и поругаться, но потом обязательно помириться.

Шоу "Городок" длилось 19 лет. Однако в 2012-м проект был закрыт, так как Юрий Стоянов отказался продолжать участвовать в нем без своего друга.

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