Гоген Солнцев обхаживает разведенную Лолиту

Шоумен надеется заключить с певицей брачный договор

У Лолиты Милявской, которая совсем недавно развелась с молодым мужем, появился новый поклонник. На руку и сердце певицы претендует российский шоумен Гоген Солнцев. Артист готов стать мужем, несмотря на то, что уже состоит в браке с 64-летней бизнесвумен.

Комментируя развод Милявской с Дмитрием Ивановым, Солнцев заявил, что не удивлен случившемуся. Ведь уже бывший муж Лолиты – "обычный тренер из Белоруссии". Девять лет брак продлился исключительно благодаря мужеству и терпению Лолиты, но сейчас она "устала тащить его на своем горбу", уверен шоумен.

"У нее уже и запал не тот, и сил нет – себя бы вытянуть. Конечно, Лолите Марковне нужен или старик лет 90, чтобы не особо напрягал, или такой зажигательный фейерверк, как я. Я бы с удовольствием предложил ей руку и сердце", - заявил он в интервью "Собеседнику".

Солнцев надеется, что Лолита рассмотрит его кандидатуру и позвонит, чтобы обсудить детали брачного договора. О том, как Гоген Солнцев намерен решать проблему своего брака, он не рассказал. Артист женат на 64-летней бизнесвумен Екатерине Терешкович.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году. До него певица была замужем четыре раза. Комментируя пятый развод, певица сказала, что не хочет превращаться в пару, которая постоянно выясняет отношения.