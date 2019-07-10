Изгнанный чиновник-уголовник пообещал отомстить Зеленскому

Он вспомнил, что говорят про украинского лидера в интернете

Секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок вне себя от ярости из-за произошедшего во время рабочего совещания инцидента. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросту выгнал его из зала, назвав чиновника разбойником.

"Какой-то хам выгоняет человека, которого выбрали люди, я вообще в шоке. Все началось с того, что я начал задавать вопросы и просить помощи президента в строительстве больницы, рассказывая о коррупции в райадминистрации", - отметил Годунок.

По его словам, нужно было выгнать райадминистрацию за то, что она "отмывает деньги". Годунок добавил, что Зеленский, вероятно, просто не разобрался в происходящем или не захотел, пишет "Комсомольская правда на Украине".

Годунок подчеркнул, что президент приехал посмотреть на местную больницу, которая находится в жутком состоянии. При этом районная администрация эту больницу оформила в свою собственность, но ничего в ней не делает.

Говоря о том, почему Зеленский назвал его разбойником, чиновник отметил, что глава государства прочитал в интернете "какую-то дурь" о нем. "Он сам сказал, что нашел что-то в интернете и там про меня что-то пишут", - добавил Годунок.

Он вспомнил, что украинского лидера тоже много чего пишут в Сети. В частности, про то, как он играл мужским достоинством на рояле или видео, на котором он похож на наркомана или нетрезвого человека.

"Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник: "Выйди, вон отсюда, иди гуляй". Я же и есть власть, наоборот послушай ее", - подчеркнул чиновник.

Как пишет издание, Ярослав Годунок снимал видео на телефон у входа в больницу, к которой подъехал Зеленский. Он начал требовать денег уже на пороге. После этого он подошел к главе офиса президента и рассказал о ситуации с лечебным учреждением. Президент также выслушал Годунка, но разговора у них не получилось.

Дальнейшее общение, уже во время совещания, завершилось скандалом. Зеленский с криком выгнал Годунка из зала. При этом чиновник общался с главой государства, снимая его на телефон. В ответ украинский лидер попросил его убрать гаджет. Спустя 13 минут он зачитал о нем историю про судебный срок за разбой.

По ходу перепалки Годунок напомнил главе государства о его же предвыборном ролике, в котором говорится, что "все украинцы – президенты". Однако Зеленский заявил, что отказывается считать оппонента президентом, так как, "у президента нет криминала". После этого чиновника под руки вывели из зала крепкие охранники.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Зеленский встал на ржавые рельсы Порошенко