ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страдающий от опухоли Корчевников пережил унижение на работе

18:17
  • среда
  • 10 июля 2019

Шоумен рассказал о случившемся на ТВ

Телеведущий Борис Корчевников рассказал, что на работе заметили его проблему с весом и теперь подбирают полных гостей – на их фоне, по мнению редакторов, он выглядит стройным. Речь о весе зашла в новом выпуске программы "Судьба человека".

"Почти оглох": вскрылись новые детали болезни Бориса Корчевникова
От Синицына до гендиректора на ТВ. Как изменился Борис Корчевников
Пришел к Богу и помогает людям: как живет страдающий от опухоли мозга Борис Корчевников

К Корчевникову пришел актер Юрий Стоянов. Он сообщил,  что смог быстро похудеть благодаря участию в новом проекте.  "В июне прошлого года я был таким", – показал Стоянов на собственное архивное фото на экране студии.

В ответ Корчевников попросил редакторов сохранить снимок гостя на экране на некоторое время, пишут Дни.ру. Телеведущий продолжил тему лишнего веса и признался, что тоже поменялся внешне – сильно растолстел.

"Дело в том, что я поправился очень сильно, и наш продюсер сказал: чтобы я выглядел более подтянутым, мне нужны гости полные рядом. Поэтому оставьте эту фотографию, пока я не похудею", - пошутил шоумен.

В 2015 году у Корчевникова нашли опухоль в области ушного нерва. Он перенес несколько операций и поборол болезнь, однако время от времени тяжелые последствия недуга дают о себе знать. Общественность не перестают волновать новости о состоянии здоровья 36-летнего телеведущего. Ранее стало известно, что шоумен во время болезни "почти оглох".

Читайте материал "Как изменился Борис Корчевников" на канале ТВЦ в "Яндекс.Дзене"

Читайте также:
Новости по теме
Борис Корчевников
Борис Корчевников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.