Страдающий от опухоли Корчевников пережил унижение на работе

Шоумен рассказал о случившемся на ТВ

Телеведущий Борис Корчевников рассказал, что на работе заметили его проблему с весом и теперь подбирают полных гостей – на их фоне, по мнению редакторов, он выглядит стройным. Речь о весе зашла в новом выпуске программы "Судьба человека".

К Корчевникову пришел актер Юрий Стоянов. Он сообщил, что смог быстро похудеть благодаря участию в новом проекте. "В июне прошлого года я был таким", – показал Стоянов на собственное архивное фото на экране студии.

В ответ Корчевников попросил редакторов сохранить снимок гостя на экране на некоторое время, пишут Дни.ру. Телеведущий продолжил тему лишнего веса и признался, что тоже поменялся внешне – сильно растолстел.

"Дело в том, что я поправился очень сильно, и наш продюсер сказал: чтобы я выглядел более подтянутым, мне нужны гости полные рядом. Поэтому оставьте эту фотографию, пока я не похудею", - пошутил шоумен.

В 2015 году у Корчевникова нашли опухоль в области ушного нерва. Он перенес несколько операций и поборол болезнь, однако время от времени тяжелые последствия недуга дают о себе знать. Общественность не перестают волновать новости о состоянии здоровья 36-летнего телеведущего. Ранее стало известно, что шоумен во время болезни "почти оглох".

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