Это был не "Крот": Шепелев опозорил разоблаченного Алибасова

Продюсер не зря раньше срывал съемки телепередачи

Телеведущий Дмитрий Шепелев раскрыл главную тайну последних месяцев в мире шоу-бизнеса. Выяснилось, чем именно отравился создатель группы "На-На" Бари Алибасов.

По ходу программы "На самом деле" продюсер прошел проверку на детекторе лжи. После прямых ответов на вопросы стало понятно, что Алибасов действительно отравился. Однако это было не средство для очистки труб "Крот", как утверждал он и его приближенные, а всего лишь алкоголь.

Более того, выяснилось, что звезда намеренно влила в себя спиртное. В студии также была обнародована личная переписка, в которой общались помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь, а также его лечащий врач.

"Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", – написал Моцарь доктору. В ответ он получил: "Мы тоже решили, что мозг и желудок". По словам Шепелева, переписка произошла за месяц до инцидента с отравлением продюсера и это стало отправной точкой пиар-акции, пишет "Дни.ру".

Сам Бари Алибасов, который увидел эту переписку на экране, явно опешил от такого поворота. Шоумен закашлялся и попросил воды. Он начал оправдываться перед всеми, говоря, что не пьет уже восемь лет, а только иногда, в праздники. Тем не менее, Дмитрий Шепелев даже не стал его слушать и оборвал на полуслове.

В начале июля Шепелев уже был готов разоблачить пиар-обман Алибасова. Но продюсер так и не приехал в тот день на передачу, сославшись на плохое самочувствие. Тем самым, он сорвал съемки. Теперь стало ясно, что он мог сделать это специально.

Ранее PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин признался, что история с отравлением была спланирована по "всем законам драматургии". По его словам, в отечественном шоу-бизнесе образовался застой, и о старых звездах начали забывать. Они всеми возможными способами стараются напомнить о себе. Но главная их ошибка – недоверие к специалистам PR, считает представитель Алибасова.

Он также отмечал, что с продюсером можно делать практически все. И потому эта история не закончится. При этом Горожанкин утверждает, что основатель группы "На-На" действительно отравился чистящим средством и лечился в НИИ имени Склифосовского.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил чистящее средство "Крот". Он якобы перепутал его с соком. 17 июня продюсера выписали из больницы. Уже тогда версия об отравлении вызвала много споров. Некоторые специалисты поставили под сомнение возможность столь быстрого выздоровления после такого химического ожога.

Сам Бари Каримович отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не терял память. При этом ранее сообщалось, что после медикаментозного сна у продюсера появилась амнезия. Врачи усомнились и в этом.

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