Украинцы приедут в Россию для участия в телемосте с Киевом

А сотрудников NewsOne уже вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" собственник канала NewsOne Тарас Козак рассказал, что отмененный телемост Россия-Украина все равно состоится. Правда, только на российском телевидении.

Козак напомнил, что доля российского телевидения на Украине тоже есть. Также есть спутниковые тарелки. По его словам, люди смотрят и видят правду, так как хотели поговорить без политики.

Кроме того, собственник NewsOne выразил надежду на то, что украинцы во время выборов дадут оценку "партии войны". А общение между русским и украинским народами будет продолжено, передает "Интерфакс". По его словам, сотрудников телеканала, которые также готовили телемост, уже вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Изначально телемост с участием жителей России и Украины был запланирован на 12 июля. Его должны были провести телеканалы "Россия 1" и NewsOne. Однако за четыре дня до мероприятия украинский телеканал отказался от этой затеи после давления со стороны властей и общественности. Позднее стало известно, что ВГТРК пригласила журналистов NewsOne в Москву, чтобы провести телемост на территории России.

В среду стало известно, что в редакцию украинского телеканала продолжают поступать угрозы, а у здания дежурят радикалы. При этом ГПУ завела уголовное дело в отношении NewsOne.

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Видео: журналисты телеканала NewsOne жалуются на угрозы