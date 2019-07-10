ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинцы приедут в Россию для участия в телемосте с Киевом

19:01
  • среда
  • 10 июля 2019

А сотрудников NewsOne уже вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" собственник канала NewsOne Тарас Козак рассказал, что отмененный телемост Россия-Украина все равно состоится. Правда, только на российском телевидении.
Малахова призвали провести телемост с Киевом без украинских журналистов

Козак напомнил, что доля российского телевидения на Украине тоже есть. Также есть спутниковые тарелки. По его словам, люди смотрят и видят правду, так как хотели поговорить без политики.

Кроме того, собственник NewsOne выразил надежду на то, что украинцы во время выборов дадут оценку "партии войны". А общение между русским и украинским народами будет продолжено, передает "Интерфакс". По его словам, сотрудников телеканала, которые также готовили телемост, уже вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Изначально телемост с участием жителей России и Украины был запланирован на 12 июля. Его должны были провести телеканалы "Россия 1" и NewsOne. Однако за четыре дня до мероприятия украинский телеканал отказался от этой затеи после давления со стороны властей и общественности. Позднее стало известно, что ВГТРК пригласила журналистов NewsOne в Москву, чтобы провести телемост на территории России.

В среду стало известно, что в редакцию украинского телеканала продолжают поступать угрозы, а у здания дежурят радикалы. При этом ГПУ завела уголовное дело в отношении NewsOne.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: журналисты телеканала NewsOne жалуются на угрозы

 

Читайте также:
Новости по теме
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.