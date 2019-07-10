"Они сломались": реакция России на немецкую статью о Прохоровке

В Германии отрицают победу советской войск в сражении

Чудовищная ложь и циничная попытка переписать историю, лишенная всякой логики. Так охарактеризовали в России информацию, появившуюся в западной прессе, в которой ставится под сомнение победа Красной Армии в величайшем танковом сражении Второй Мировой - битве под Прохоровкой. В материалах, со ссылкой на некоего британского историка, говорится о якобы сфальсифицированных Советским Союзом данных об истинных масштабах и потерях сторон. И, пожалуй самое возмутительное - автор призывает снести установленный на месте боев мемориал в честь победы в Курском сражении

Миф о том, что никакого танкового сражения под Прохоровкой не было, а, значит, и победы советских войск тоже, немецкие СМИ начинают муссировать не впервые. Летом прошлого года статья подобного толка вышла в издании Deutsche Welle. Теперь отметилась газета Die Welt. Свен Феликс Келлерхофф, который работает там редактором исторического отдела, написал по этому поводу статью, в конце которой предложил снести мемориальную звонницу, возведённую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в той битве.

"Этот памятник должен быть снесен немедленно. Последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают факт того, что в бою у Прохоровки не было грандиозного танкового сражения, а советские войска не одерживали никакой победы", - заявил автор.

В своей статье немецкий журналист ссылается на исследования британского историка Бена Уитли, который обнаружил в одном из американских архивов аэрофотоснимки, сделанные якобы пилотом "Люфтваффе" сразу после сражения. И опять же якобы эти фотографии подтверждают, что советская армия в битве под Прохоровкой была разбита за один день, несмотря громадный перевес в живой силе и технике.

"В действительности 186 немецких танков сражались против 672 советских. К концу дня потери Красной армии составили около 235 танков, а вермахта — всего пять, причём всё это случилось на каких-то нескольких квадратных километрах", - говорится в материале.

"Ну а мы в России знаем, что пятая гвардейская армия Павла Ротмистрова 12 июля 43-го года атаковала две дивизии немецкие "Мёртвая голова" и "Адольф Гитлер". И это величайшее сражение. И свои памятники - ставить или сносить - мы не намерены обсуждать с идиотами", - заявил депутат Госдумы Николай Земцов.

Все это, конечно, похоже на очередной вброс, не имеющий под собой никаких исторических доказательств. Снимки, на которые ссылается автор, в его статье почему-то не представлены. Да и как объяснить то, что немцы после Курской битвы, частью которой и было сражение под Прохоровкой, только и делали, что отступали вплоть до Берлина. Или это тоже была такая тактика "победителей", которая в итоге привела к позорной капитуляции Германии. 75 лет она каялась за прошлые грехи, а теперь вот даже там роль СССР, победившего фашизм, пытаются пересмотреть. Переписать итоги битв, выдумывая небылицы.

"Когда люди начинают рассказывать, что немцы прекратили наступление просто потому, что не захотели, потому что отражали высадку союзников в Италии и так далее, тогда, разумеется, они будут рассматривать Прохоровку, как поражение. А если мы рассматриваем в ходе самой Курской битвы сражение под Прохоровкой, то видно, что после Прохоровки немцы окончательно наступление прекратили. Всё, они сломались", - говорит историк Борис Юлин.

Битва под Прохоровкой длилась несколько дней, войдя в историю, как самое крупное танковое сражение, в котором немцы, кстати, имели значительное превосходство. Именно сюда Гитлер впервые приказал перебросить на тот момент самые последние разработки немецких инженеров — танки "Пантера", "Тигр" и самоходные артиллерийские установки "Фердинанд". Грозное оружие, способное уничтожать советские 34-ки с расстояния в полтора километра.

"Наши просто не пробивали немецкую броню на этом расстоянии. Поэтому наше командование приняло совершенно правильное решение выходить на короткую дистанцию. Атаковать в лоб и в ближнем бою, что формально противоречило ведению танкового боя, в ближнем бою остановить это наступление. Всегда и во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну потом в мемуарах. Так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы. Вот так сейчас делают и политические пропагандисты на Западе", - негодует министр культуры Владимир Мединский.

Там, кстати, уже давно идет компания по переписыванию истории. Роль Советского Союза во Второй мировой принижают как могут, пытаясь украсть у нашего народа Победу. Отсюда и эти сомнительного качества статьи. И снос памятников советским воинам. И заявления политиков, искажающих и перевирающих исторические факты.

"Кто-то пытается показать, что решающую роль сыграли союзники. А единственный источник нашей Победы - это поставки по ленд-лизу. Кто-то восхищается Вермахтом и пытается рассказывать про золотые сечения немецких дивизий и том, как Вермахт был совершенен и пытается пересмотреть каждое сражение в пользу Вермахта. Причина, в целом, как бы одна - это люди, которые ненавидят и презирают наше советское прошлое", - говорит историк Борис Юлин.

"История давно превратилась в поле информационных войн. Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. Так и Прохоровка. Общеизвестно, что это крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Да, есть спор: каких танков сгорело больше. Но само сражение неоспоримо. Перечеркнуть его - в этом цель. А следующий шаг - не было нападения на СССР. Не было фашистской агрессии", - говорит член Совета Федерации Олег Морозов.

А потом не будет и победы. Это слово применительно к битве под Прохоровкой автор этой скандальной статьи в Die Welt уже, например, пишет с кавычками. Того же эти деятели, называющие себя историками, будут добиваться и касательно итогов всей Второй мировой, постепенно вымарывая подвиг советского народа, победившего фашизм. И наша задача — этому помешать.

Александр Панюшкин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".