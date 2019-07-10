Медведев поставил диагноз Киеву

Отмену Киевом телемоста с Москвой премьер назвал параноидальным поведением

Москве и Киеву необходимо восстановить межпартийный диалог. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, которые прибыли в российскую столицу. Главными темами стали вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, ситуация в Донбассе, а также тарифы и цены на газ.

Вторая за четыре месяца встреча Дмитрия Медведева и представителями украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" прошла в необычном формате. Делегацию из Киева Медведев принимал в качестве главы "Единой России". Именно поэтому место встречи - центральный офис единороссов в Москве, а статус мероприятия - межпартийный диалог. По сути, уникальное явление в нынешних российско-украинских отношениях. За столом переговоров с обеих сторон - наиболее высокопоставленные и известные представители украинской оппозиции.

"К сожалению, несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили внятных сигналов, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную Раду. Надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины", - заявил Дмитрий Медведев.

Практические итоги этой встречи - подготовка меморандума о межпартийном сотрудничестве. Но помимо этого обсудили важнейшие и острейшие вопросы, касающиеся не только взаимоотношений двух стран, но напрямую затрагивающие жизни миллионов украинцев юго-востока и косвенно всех остальных граждан.

"Идея была возведена в национальный ранг - это антироссийская истерия и пещерная русофобия. К сожалению, сегодня мы не отошли от этих позиций. И хотя нет таких острых критически соображений на эту тему, но, как правильно было замечено, что господин Зеленский не спешит в вопросах мира. Он не спешит в вопросах восстановления прямых отношений как с Донецком и Луганском с целью мирного урегулирования, так и с Российский Федерацией", - заявил Виктор Медведчук.

Именно от Российской Федерации в немалой степени зависит и уровень экономического развития Украины, подчеркнул Виктор Медведчук. И одной из своих задач "Оппозиционная платформа — За жизнь" ставит изменение курса страны на сотрудничество с Москвой. Украина - парламентско-президентская республика. И очень многое зависит от Рады. Дмитрий Медведев пожелал свои гостям не просто прохождения в парламент, а возможности сформировать правящую коалицию.

От "Оппозиционной платформы — За жизнь" в Москву прибыл и Тарас Козак, собственник телеканала Newsone . Того самого, который хотел провести телемост с Россией. А теперь это СМИ и его сотрудников, мало того, что атакуют радикалы всех мастей, но и новые украинские власти.

"По поводу телемоста, Вы сказали, что это истерия, я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение. И вот это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось с возбуждением уголовных дел по измене Родине — все это очень прискорбно", - заявил Дмитрий Медведев.

В правильных, с точки зрения радикалов и властей, украинских СМИ уже истерика на тему этого визита: мол Медведчук и Бойко снова поехали на поклон в Москву. То, что эти люди едут в Россию не просто поговорить, а ставить и решать конкурентные и важные для Киева задачи — остается за кадром. Так, например, снова вернулись к теме тарифов и цен на газ и добились важных договоренностей.

"Мы готовы на начало августа к подписанию контракта, прямого контракта между потребителями Украины и "Газпрома", который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики. Сложнее ситуация с транзитным контрактом. Сценарий консорциума, который бы учел интересы России как поставщика газа, Украины как транзитера, и страны, которые потребители, на наш взгляд, является наиболее реальным. Но здесь мы будем способны перейти к практической его реализации уже после парламентских выборов", - заявил Юрий Бойко.

Вместо благодарности за договоренности с "Газпромом" по итогам мартовского визита украинские власти начали преследовать руководителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" за якобы незаконное пересечение границы. Сегодня приемную Юрия Бойко в Харькове уже облили красной краской.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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