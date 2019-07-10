Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

Рост продолжается четвертый год подряд

Рост российской экономики продолжается четвертый год подряд. Об этом заявил Владимир Путин на прошедшем в Кремле совещании по экономическим вопросам, передает "ТВ Центр".

Президент привел оценки за январь-май, по которым ВВП прибавил 0,6%, а промышленное производство увеличилось на 2,4%. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста. По словам Владимира Путина, для этого "необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%, а также обеспечить дальнейшее снижение безработицы". При этом глава государства констатировал, что безработица сейчас "находится на рекордно низком уровне" - 4,5 процента. Президент назвал несколько задач, которые должны быть решены.

"Важнейшая составляющая и стратегическая задача в этом смысле - рост эффективности отечественной экономики в целом, в том числе нужно оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда. Отмечу, что это определяющий фактор роста заработных плат и доходов граждан, на что мы должны, безусловно, обращать самое пристальное внимание. Необходимо создать новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса, улучшать деловой и инвестиционный климат. Напомню, что два последних года инвестиции в основной капитал прибавляли более четырёх процентов, а по итогам первого квартала текущего года прирост составил всего 0,5 процента. Да, возможно, это определённые корректировки после этого достаточно приличного роста, но надо посмотреть, что здесь происходит. И, конечно, особое внимание следует уделить финансовой поддержке деловых инициатив", - заявил Путин.