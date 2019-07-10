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Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл

20:01
  • среда
  • 10 июля 2019

Малыш Арчи остался без внимания

Кейт Миддлтон и Меган Маркл в очередной раз посоревновались за звание лучшей жены. В среду они вместе появились на благотворительном мероприятии и показали своих детей. В это время их мужья  - принцы Уильям и Гарри - приняли участие в турнире по поло.

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Позорное подозрение легло на Меган Маркл из-за фото ее сына

Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына. Как пишут британские СМИ, таким образом герцогиня Сассексская поставила рекорд. До этого королевских отпрысков не показывали общественности так рано за исключением официальных фото.

Судя по кадрам, которые удалось сделать папарацци, все внимание публики было приковано к детям герцогини Кембриджской. На многочисленных снимках принцы Луи и Джордж, а также их сестра Шарлотта играют между собой и с мамой.

Тем временем Маркл почти все время находилась поодаль от своих королевских родственников. На фотографиях она странно держит своего сына, на это уже обратили внимание в интернете. "Она что, держит его в первый раз? И почему она надела мешок", "Она будто душит его, пытаясь скрыть лицо", "Почему она не надела на малыша шляпу", - бросились критиковать молодую маму британцы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании возмущены очередным чудачеством герцогини Сассекской.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына

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