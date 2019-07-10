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Отправить свои работы на конкурс "Планета Москва" можно до 21 июля

19:35
  • среда
  • 10 июля 2019

Уже поступило более двух тысяч фотографий

Более 300 участников конкурса "Планета Москва" прислали свои фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

В сообщении говорится, что прием конкурсных работ и заявок завершится 21 июля. После этого жюри отберет финалистов конкурса и начнется голосование в соцсетях. На сегодняшний день поступило уже около двух тысяч фотографий от 320 участников. Среди них есть фотоработы не только от жителей Москвы, но и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Кемеровской областей, Оренбурга и из ближнего зарубежья.

Также в пресс-службе отметили, что конкурс городской фотографии "Планета Москва" проводится департаментом седьмой год подряд. Работы принимаются по пяти основным номинациям: "Москва и москвичи. Комфортный город"; "Городской пейзаж"; "Архитектура Москвы. Связь времен"; "Динамика мегаполиса"; "Строители в лицах. Ветераны – строители".

При этом номинация "Народное голосование" (интернет-голосование в социальных сетях) будет проходить среди финалистов после отбора жюри. А кроме голосования на официальных страницах департамента выбрать лучшую фотоработу можно будет и на портале "Активный гражданин" с 29 июля по 11 августа включительно.

В 2019 году Фонду ветеранов - строителей Москвы исполняется 25 лет. В связи с этим пользователям "Активного гражданина" предложат проголосовать за работы в новой, праздничной номинации, которая будет посвящена ветеранам-строителям. Авторы вошедших в ТОП-3 работ будут отмечены памятными призами на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в парке "Зарядье" 17 августа.

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