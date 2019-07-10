Названы самые популярные книги у москвичей

Библиотеки центра столицы раскрыли литературные пристрастия горожан

Стало известно, какие книги пользуются большой популярностью у москвичей. Полюбившиеся горожанам произведения назвали в пресс-службе библиотек центра столицы.

Как сообщает РИА Новости, больше всего этим летом в библиотеках брали "Лавр. Неисторический роман" Евгения Водолазкина, "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Нокалаенко и "Пищеблок" Алексея Иванова.

Среди детской литературы москвичей интересуют Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок", "Капитанская дочка" Александра Пушкина и "Мертвые души" Николая Гоголя.

В библиотеках добавили, что обычно популярностью у горожан пользуются классические произведения и новинки художественной литературы. Кроме того, летом растет спрос на произведения, входящие в школьную программу.

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