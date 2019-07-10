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В Москве школьницу продали в рабство

19:58
  • среда
  • 10 июля 2019

Сотрудники полиции спасли несовершеннолетнюю

Сотрудники Следственного комитета России по Москве возбудили уголовное дело по факту продажи девушки-подростка 2003 года рождения. Сделка состоялась в кафе на востоке столицы. Она проходила под контролем оперативников.
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Как рассказала официальный представитель СКР Юлия Иванова, мужчина познакомился с несовершеннолетней в социальной сети. После этого он привез ее в Москву из другого региона России, чтобы совершить сделку.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержанный оказался жителем Челябинской области. Через закрытые группы в соцсетях он находил молодых женщин, которых затем продавал состоятельным клиентам на территории России, а также за ее пределами. Несовершеннолетних он продавал для дальнейшей сексуальной эксплуатации, сообщает "Интерфакс".

Теперь потерпевшая помещена в лечебное учреждение. Затем ее передадут родителям. Что касается задержанного, то в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

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