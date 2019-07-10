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Кортеж с главой Донецкой области расстреляли

20:27
  • среда
  • 10 июля 2019

Произошедшее назвали последствием "показухи для губернатора"

В подконтрольной Киеву Донецкой области обстреляли автоколонну, в которой ехал губернатор региона Павел Кириленко. В результате нападения есть жертвы.

В частности, противотанковая управляемая ракета попала в грузовой автомобиль. Инцидент произошел 10 июля примерно в 15 часов у южной окраины Гранитного. Погиб один из военнослужащих. Еще один получил травмы средней тяжести. Ему оказали первую помощь и госпитализировали, передает "Интерфакс".

По данным издания "Украинская правда", сам Кириленко не пострадал. Между тем президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал произошедшее. Он усмотрел в обстреле колонны провокацию, цель которой - срыв мирных переговоров. Также глава государства отметил, что автомобиль губернатора был неподалеку, но он не пострадал. Кроме того, украинский лидер выразил соболезнования семье погибшего, говорится в сообщении на сайте Зеленского.

О произошедшем написал в соцсетях один из бывших украинских боевиков. По его словам, смерть военнослужащего стала следствием "показухи для губернатора". Он добавил, что в какой-то момент колонна остановилась, чтобы глава Донецкой области мог что-то осмотреть. В этот момент начался обстрел. "Кто ответит за это?", - возмущается он.

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