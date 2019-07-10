Что стало с приемным сыном Пугачевой

Он обрел новых родителей

Внучатый племянник Аллы Пугачевой, которого она называет своим приемным сыном, Женя нашел новых родителей. Ими стали помощник Аллы Борисовны и его супруга.

Опеку над мальчиком Примадонна оформила в 2015 году. Это произошло после того, как в родной семье Жени начались большие проблемы. Его отцом является племянник звезды российской эстрады Влад, а матерью – бывшая заключенная Виктория Фадеева.

Влад Пугачев познакомился с женщиной, которая старше его на 10 лет, в специализированной клинике. Там он лечился от зависимости. Перед этим его безрезультатно пытался вылечить отец и родной брат Аллы Борисовны – Евгений Пугачев. Но потом его не стало, и спасением непутевого племянника занялась сама Примадонна.

Пугачева помогала семье Влада, пишет KP.RU. Она давала деньги на продукты и воспитание ребенка. Но в 29 лет племянник стал инвалидом. Это произошло, когда он попытался сделать укол в ногу и попал в нерв. В итоге у мужчины отнялись ноги и стали плохо работать руки. Что касается мамы Жени, то она после очередного укола впала в кому.

На помощь пришла Алла Борисовна. Она взяла мальчика под свое крыло и называла его приемным сыном.

Теперь племянник звезды эстрады вновь на ногах. Но его тетя все равно не стала возвращать ему сына. Мужчина все еще нигде не работает. Он устраивает свою личную жизнь в квартире возле метро "Сокол", которую подарила ему Примадонна.

Вместо него с мальчиком все больше времени проводил помощник певицы, а также его супруга. Сначала последняя была его няней, а затем мальчик к ней серьезно прикипел. Он стал называть ее мамой, а ее мужа — папой. Вопрос о поиске для Жени приемных родителей был решен сам собой.

Интересно, что в этой семье есть дети, но они уже взрослые. На выходные мальчик приезжает в загородный дом Пугачевой, где играет с ее двойняшками. Сама Алла Борисовна не против того, чтобы ее приемный сын рос в другой семье.

Как рассказала адвокат Пугачевой Марина Мурашова, имена его новых родителей нельзя озвучивать из-за тайны усыновления. В сентябре он уже идет в первый класс. В связи с этим было решено оградить его от шумихи в прессе, а также "прекратить поток публикаций и передач о нем, которые провоцирует его отец".

Ранее стало известно, что певица проигнорировала свадьбу 33-летнего Влада Пугачева с 34-летней бухгалтером Гузель, которая прошла 21 июня в Перовском ЗАГСе Москвы. Вероятно, Примадонна до сих не простила разгульный образ жизни своего родственника.

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