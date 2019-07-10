Видео с упавшим в обморок пилотом слили в Сеть

Стали известны подробности экстренной посадки самолета в Калуге

Туристам, летевшим из Черногории в Москву, пришлось сильно понервничать. Самолёт так и не добрался до пункта назначения. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Калуге.

Посадка рейса Тиват - Москва в Калуге - вынужденная. У трапа - машина скорой помощи. Носилки медикам не понадобились. Пациент передвигается самостоятельно. Ситуация нештатная, как признаются сами бортпроводники, вроде бы не критичная - это если бы плохо стало кому-то из пассажиров, но сознание потерял командир экипажа. Причем, в самый ответственный момент - во время того, как самолет начал снижаться, подлетая к Москве. На борту - 85 пассажиров и пять членов экипажа.

"Стюарды и стюардессы начали перемещаться по кабине, спрашивать, есть ли врачи? Врачей не было. Спрашивали, может ли кто-то оказать первые помощь? Никто не вышел вперед. Я достаточно долго проходила курсы медицинские, училась оказывать первую помощь, когда жила в Швейцарии, я выросла там", - рассказала Анна Агафонова.

Все как в кино. Анна Агафонова фактически спасла жизнь командиру экипажа. Девушка учится в Америке. В Черногории отдыхали с семьей.

"Сначала мы его перевернули на бок. Мне стюард помогал, чтобы он не заглотнул язык. Оказали медпомощь, проверили пульс, давление, дали таблетки и надеялись на лучшее. Дальше мы просто летели с ним, пытались разговаривать, но первые 10-15 минут он не мог вспомнить как его зовут, плохо говорил. И пришел в себя только после того, как мы приземлились в Калуге", - продолжила Анна.

Борт посадил второй пилот. Связь с ним все время держали диспетчеры аэропорта. Без командира самолет, по правилам, дальше лететь не может. Вот он стоит на площадке. Авиакомпания из Черногории направила еще одного пилота, хотя упавший в обморок, как истинный капитан, до последнего отказывался покидать кабину. Свое состояние объяснил накопившейся усталостью. От Калуги до Москвы - конечного пункта назначения рейса - меньше 200 километров.

"Все хорошо, никакой паники. Спокойно все вышли. Хорошо отработали в аэропорту. Быстро всех собрали, оперативно всех посадили", - сообщил пассажир рейса Сергей Панченко.

Для пассажиров организовали автобусы. Кто-то, не дожидаясь, уехал на такси. У некоторых в Москве стыковочные рейсы, но даже не за них переживали пассажиры. Как чувствует себя командир экипажа - самый популярный вопрос.

"Ввиду того, что капитан корабля заболел, второй пилот штатно и мягко посадил самолет. Пилот отправлен во вторую больницу нашу. Его жизни ничего не угрожает, просто стенокардия или, как говорят, усталость от полета", - заявила заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров.

Инфаркт или инсульт с подозрением на которые госпитализировали пилота, не подтвердились. Это был обычный обморок. Мужчине оказана первая помощь. Его уже отпустили из больницы, порекомендовав все же побольше отдыхать.

Матвей Шестаков, Александр Званцев, "ТВ Центр".