День города в Москве отпразднуют 7 и 8 сентября

Распоряжение подписал Сергей Собянин

Праздник в честь Дня города Москвы состоится 7 и 8 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Обычно мероприятие отмечается в первую или вторую субботу сентября.

Интересно, что в этом году празднование 872-летия столицы совпадает с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Основные торжества запланированы на субботу, сообщает сайт мэрии Москвы.

Жителей города ждут мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты, а также фейерверк.

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