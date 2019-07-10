Зеленский может отстранить выжившего при обстреле главу Донецкой области

В ДНР открестились от нападения на автоколонну

Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что президент страны Владимир Зеленский обязан отстранить главу Донецкой области Павла Кириленко от выполнения обязанностей. Перед этим кортеж с губернатором был обстрелян под селом Гранитное. В результате инцидента погиб один военнослужащий.

Член кабмина считает, что ЧП стало следствием "кулуарности, непрозрачности и непрофессионализма в кадровых решениях" главы подконтрольной Киеву области. "А военная прокуратура немедленно начать расследование всех фактов, приведших к гибели людей!!", - отметил он на своей странице в Facebook.

Между тем в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о непричастности к произошедшему. Там подчеркнули, что грузовик в колонне подорвался из-за сдетонировавшего снаряда во время погрузки. Теперь украинские силовики пытаются переложить свою вину на народную милицию ДНР, сообщает "Интерфакс".

"Это нарушение техники безопасности и обычная халатность украинского командования", - отметил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Данил Безсонов.

Ранее стало известно об обстреле колонны в которой ехал губернатор Донецкой области Павел Кириленко. В результате погиб один военнослужащий. Еще один получил ранения. Отмечалось, что противотанковая управляемая ракета поразила грузовой автомобиль. Сам Кириленко не пострадал.

Произошедшее прокомментировал в соцсетях один из бывших украинских боевиков. По его словам, смерть военнослужащего стала следствием "показухи для губернатора".

Произошедшее взбесило президента Украины Владимира Зеленского. Он поручил главе Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе. Комментируя произошедшее, глава государства отметил, что целью атаки был срыв мирных переговоров. Также украинский лидер выразил соболезнования семье погибшего.

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