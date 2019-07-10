Лобода выложила обнаженное фото и серьезно оконфузилась

Певицу обвинили в краже

Известная певица Светлана Лобода, которая, как считают многие, обладает потрясающей фигурой, выложила очередное интимное фото в своем Instagram. На снимке видно, как девушка стоит полностью обнаженная в стойке на голове.

"В Нижнем Новгороде я встану на сцене", — написала она. Поначалу многие кинулись хвалить исполнительницу за смелый кадр. Однако позднее выяснилось удивительное: на фото запечатлена не она.

Оказалось, что на снимке известная блогерша Nude Yoga Girl. У нее более 900 тысяч подписчиков в фотоблоге. Она часто фотографируется нагая и всегда прикрывает лицо.

Поступок звезды российской эстрады не прошел незамеченным мимо нее. Она выложила тот же снимок. В подписи к нему девушка обвинила певицу в том, что та украла его. Более того, Лобода якобы его отфотошопила. Фигура стала стройнее. К тому же, настоящая фотография была сделана у бассейна, где за окном видны пальмы, тогда как на фоне снимка Лободы видно озеро с лесом на берегу.

Также блогерша пожаловалась на то, что исполнительница поначалу удаляла все комментарии, в которых утверждалось, что на фото не она. Позднее Лобода написала в stories, что не утверждала, что на снимке изображена именно она. В итоге спор разрешил сам Instagram, удаливший фото.

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