ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лобода выложила обнаженное фото и серьезно оконфузилась

23:11
  • среда
  • 10 июля 2019

Певицу обвинили в краже

Известная певица Светлана Лобода, которая, как считают многие, обладает потрясающей фигурой, выложила очередное интимное фото в своем Instagram. На снимке видно, как девушка стоит полностью обнаженная в стойке на голове.

"Шалунья": Любовь Толкалина показала откровенные фото
Полуобнаженная звезда "Уральских пельменей" показала идеальную фигуру
Обнаженное фото Лазарева разгорячило соцсети

"В Нижнем Новгороде я встану на сцене", — написала она. Поначалу многие кинулись хвалить исполнительницу за смелый кадр. Однако позднее выяснилось удивительное: на фото запечатлена не она.

Оказалось, что на снимке известная блогерша Nude Yoga Girl. У нее более 900 тысяч подписчиков в фотоблоге. Она часто фотографируется нагая и всегда прикрывает лицо.

Поступок звезды российской эстрады не прошел незамеченным мимо нее. Она выложила тот же снимок. В подписи к нему девушка обвинила певицу в том, что та украла его. Более того, Лобода якобы его отфотошопила. Фигура стала стройнее. К тому же, настоящая фотография была сделана у бассейна, где за окном видны пальмы, тогда как на фоне снимка Лободы видно озеро с лесом на берегу.

Также блогерша пожаловалась на то, что исполнительница поначалу удаляла все комментарии, в которых утверждалось, что на фото не она. Позднее Лобода написала в stories, что не утверждала, что на снимке изображена именно она. В итоге спор разрешил сам Instagram, удаливший фото.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Стриженова возмутила народ интимным видео

 

Читайте также:
Новости по теме
Светлана Лабода
Светлана Лабода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.