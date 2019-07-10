Зеленский залез на купол Рады (фото)

Народ позлорадствовал над президентом Украины

В интернете появилось несколько фотографий похожего на президента Украины Владимира Зеленского мужчины, который ходит по куполу Верховной Рады. Снимки у себя в Facebook разместил блогер Михаил Голуб.

На кадрах мужчина, похожий на главу государства, ходит по куполу Рады и делает селфи на телефон. Как пишет Газета.ру, подлинность снимков подтвердить нельзя. Несмотря на это, пользователи соцсетей уверены, что мужчина – Зеленский. Вот что пишет народ:

- Под куполом цирка? - Может, это конец? - Может, он устал и решил уйти?

При этом стоит отметить, что профиль Владимира Зеленского в Instagram, где он часто публикует свои селфи, не обновлялся уже сутки.

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