Историк рассказал о скандальной статье о битве под Прохоровкой

Публикацию немецкой газеты об итогах битвы под Прохоровкой обсудили в программе "События. 25-й час"

Какую цель преследует автор скандальной статьи? Насколько адекватен и профессионален исторический анализ хода и итога битвы с помощью единственного аэрофотоснимка? И будет ли так называемое "исследование" воспринято мировым сообществом всерьез?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доктор исторических наук Михаил Мягков.

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