В Москву из Ирака эвакуировали более 30 российских детей

Они чувствуют себя хорошо

Спецборт МЧС доставил из Багдада в подмосковный Жуковский 33 российских ребёнка. Им не более трёх лет. Дети находились в иракской тюрьме вместе с матерями - гражданками России.

В свое время женщины уехали на Ближний Восток. Сейчас они оказались либо под следствием, либо под стражей за причастность к террористической деятельности в Ираке. По словам врачей, спасённые малыши чувствуют себя неплохо, однако видно, что они находились в тёмных помещениях.

"К сожалению, условия, в которых содержатся дети, далеко не детские. Их содержат как преступников, так же как и взрослых. Они находятся все вместе, в одном помещении. Конечно, дети сегодняшние, которые приехали в этой группе, гораздо лучше по состоянию, чем те взрослые дети, которых мы привезли первыми", - рассказал уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

На борту, оборудованном медицинскими модулями, детей сопровождали спасатели, врачи-педиатры и психологи. Перед тем, как отправиться к родным и опекунам, все эвакуированные пройдут обследование и лечение в московском Национальном центре здоровья.