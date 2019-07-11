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В Греции во время шторма погибли двое россиян

08:29
  • четверг
  • 11 июля 2019

На граждан нашей страны рухнуло дерево

Двое россиян стали жертвами сильного шторма в Греции. На людей возле гостиницы упало дерево.

В списке погибших еще четыре туриста. Двое граждан Чехии - их машину снесло сильным порывом ветра, и двое - из Румынии. Женщину и восьмилетнего ребёнка придавило обрушившейся крышей ресторана.

По данным полиции, еще около 70 человек были госпитализированы. Непогода накрыла северные районы полуострова Халкидики этой ночью, отмечает "URA.Ru". Проливные дожди и сильный град повредили десятки зданий и линии коммуникаций. В регионе идет спасательная операция.

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