В Греции во время шторма погибли двое россиян

На граждан нашей страны рухнуло дерево

Двое россиян стали жертвами сильного шторма в Греции. На людей возле гостиницы упало дерево.

В списке погибших еще четыре туриста. Двое граждан Чехии - их машину снесло сильным порывом ветра, и двое - из Румынии. Женщину и восьмилетнего ребёнка придавило обрушившейся крышей ресторана.

По данным полиции, еще около 70 человек были госпитализированы. Непогода накрыла северные районы полуострова Халкидики этой ночью, отмечает "URA.Ru". Проливные дожди и сильный град повредили десятки зданий и линии коммуникаций. В регионе идет спасательная операция.