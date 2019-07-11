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В Минобороны рассказали о запущенных с Плесецка военных спутниках

08:10
  • четверг
  • 11 июля 2019

Все они выведены на расчетные орбиты

С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1 В". Пуск провели боевые расчеты Космических войск ВКС.

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В намеченное время блок "Волга" вывел четыре военных спутника на целевые орбиты. Сейчас они приняты на управление наземными службами. Со спутниками поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все системы функционируют нормально, отмечает "Газета.Ru".

Как пояснили в Минобороны, запущенные аппараты предназначены для исследования воздействия искусственных и естественных факторов космоса на российские спутники, а также для регулирования параметров радиолокационных средств ВКС. Состоявшийся в среду запуск ракеты "Союз" с космодрома Плесецк стал вторым в этом году.

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1В"
Ракеты-носитель "Союз-2.1В"
Ракеты-носитель "Союз-2.1В"
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