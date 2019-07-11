В Алеппо сняли фильм о войне и любви

Сейчас идет монтаж картины

В сирийском Алеппо закончились съёмки первого послевоенного художественного фильма. В основе картины - история любви молодой пары в разгар боевых действий, передает "ТВ Центр".

Лента рассказывает о том, как война разбивает человеческие судьбы. Не случайно и название "Шатат", что в переводе с арабского означает - "вдребезги, на осколки". Бюджет у фильма скромный. Никаких спецэффектов и сложной компьютерной графики. Режиссёр уверен, что именно в простоте - реалистичность повествования, и так показать войну могут лишь те, кто ее пережил.

Все сцены фильма уже отсняты, сейчас идёт монтаж. Создатели картины надеются, что их работа найдёт отклик у миллионов зрителей не только в Сирии, но и в других странах.