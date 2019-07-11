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Видео провального запуска ракеты в Америке утекло в Сеть

08:35
  • четверг
  • 11 июля 2019

В результате ЧП был уничтожен спутник ОАЭ

В Сети опубликовали видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye 1, который принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Ракета стартовала 11 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане, расположенной в Южной Америке.  
Видео установки ракеты "Союз" на космодроме "Восточный"

На кадрах, выложенных на YouTube, видно, что примерно через две минуты после старта траектория полета ракеты сместилась, в результате чего миссия была загублена. 

Исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт заявила, что во время запуска произошла "серьезная неполадка". Причину инцидента назовут позднее. "От имени Arianespace я хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим клиентам за потерю их груза", - сказала Фабрегетт, чья компания обслуживает запуски с космодрома в Гвианском космическом центре.

Как пишет ТАСС, это первый неудачный запуск ракеты-носителя Vega. Спутник Falcon Eye 1 должен был стать десятым спутником ОАЭ на земной орбите.  

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Запуск ракеты-носителя Vega Flight
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