Видео провального запуска ракеты в Америке утекло в Сеть

В результате ЧП был уничтожен спутник ОАЭ

В Сети опубликовали видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye 1, который принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Ракета стартовала 11 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане, расположенной в Южной Америке.

На кадрах, выложенных на YouTube, видно, что примерно через две минуты после старта траектория полета ракеты сместилась, в результате чего миссия была загублена.

Исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт заявила, что во время запуска произошла "серьезная неполадка". Причину инцидента назовут позднее. "От имени Arianespace я хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим клиентам за потерю их груза", - сказала Фабрегетт, чья компания обслуживает запуски с космодрома в Гвианском космическом центре.

Как пишет ТАСС, это первый неудачный запуск ракеты-носителя Vega. Спутник Falcon Eye 1 должен был стать десятым спутником ОАЭ на земной орбите.