"Больше не нужно скрываться!" Леди Гага переезжает к Брэдли Куперу

Роман актера и певицы стремительно набирает обороты

Брэдли Купер и Леди Гага собираются жить вместе. Такое заявление сделал таблоид In Touch, проведя собственное расследование.

Источники издания сообщают, что певица уже расположилась в особняке актера в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. "Теперь, когда его отношения с Ириной закончились, Гага не собирается позволять Брэдли проскользнуть сквозь пальцы. Она уже даже перенесла часть своих вещей в квартиру", - заявил инсайдер In Touch.

По словам знакомого пары, Купер и Гага влюблены друг в друга и совместное проживание логичный шаг в их отношениях. "Теперь им больше не нужно притворяться!" - отметил источник издания.

Брэдли освободил кучу ящиков и шкаф для вещей певицы, избавивших от всех следов своей гражданской жены Ирины Шейк. "Гага не теряла времени! Она уже купила кучу платьев, много обуви и, конечно же, нижнее белье", - рассказал инсайдер, добавив, что артистка "купила некоторые из ее собственных украшений и предметов интерьера".

Между тем, днем ранее другое издание сообщало, что Ирина Шейк вернулась в дом Купера в Лос-Анджелесе. Журналисты поспешно порадовались воссоединению пары. Вероятно, голливудский особняк актера стал компенсацией для брошенной модели.

Напомним, что в середине мая стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась". У актера и модели подрастает дочь Лея. Девочке два года.