Сколько шоколада можно съесть без вреда для здоровья

Вечером сладкое лучше не есть

Без вреда для здоровья каждый день можно съедать не более половины плитки темного шоколада. К такому выводу пришли специалисты.

В частности, как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов, среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов шоколада с содержанием какао не менее 50%.

"Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом", - приводит его слова РИА Новости. По словам эксперта, шоколад лучше есть в первой половине дня – это достаточно калорийный продукт, а содержащиеся в нем вещества могут помешать заснуть.

Ученые особо акцентируют, что темный шоколад намного полезней для здоровья, поскольку в нем большое содержание какао-бобов, пишут "Известия".

Как ранее писал ТВЦ.Ru, шоколад – один из способов избавиться от депрессии, наряду со сном и сексом.