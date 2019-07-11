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Сколько шоколада можно съесть без вреда для здоровья

08:55
  • четверг
  • 11 июля 2019

Вечером сладкое лучше не есть

Без вреда для здоровья каждый день можно съедать не более половины плитки темного шоколада.  К такому выводу пришли специалисты.

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В частности, как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов, среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов шоколада с содержанием какао не менее 50%.

"Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом", - приводит его слова РИА Новости. По словам эксперта, шоколад лучше есть в первой половине дня – это достаточно калорийный продукт, а содержащиеся в нем вещества могут помешать заснуть.

Ученые особо акцентируют, что темный шоколад намного полезней для здоровья, поскольку в нем большое содержание какао-бобов, пишут "Известия".

Как ранее писал ТВЦ.Ru, шоколад – один из способов избавиться от депрессии, наряду со сном и сексом.

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