"Обокрал армию, всех обокрал!" Ошельмованный Порошенко сбежал с митинга

Политика едва не избили

Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали бывшего президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга. Он собирался призвать народ голосовать за его партию "Европейская солидарность" на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июня.

На YouTube опубликовали видео, на котором украинцы прогоняют экс-президента с площади, выкрикивая в его адрес оскорбления. Один из граждан крикнул "Позор! Обокрал армию, всех обокрал!" Многие люди, по-видимому, готовы были пустить в ход кулаки. Петру Порошенко удалось добраться до своей машины невредимым благодаря охранникам, которые обступили его со всех сторон. Покидая площадь, политик пытался сохранять спокойствие и поднимал руки в приветствии.

Ранее Петр Порошенко пообещал, что провокаторы, которые будут срывать его встречи с избирателями, "получат по морде". Такое заявление он сделал 4 июля в Хмельницком, когда участники митинга крикнули политику "Позор".

В начале июня радикально настроенные митингующие закидали дом Порошенко файерами в поселке Козин под Киевом. Они потребовали, чтобы следователи проверили причастность экс-президента к коррупционному скандалу в "Укроборонпроме".