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"Обокрал армию, всех обокрал!" Ошельмованный Порошенко сбежал с митинга

08:55
  • четверг
  • 11 июля 2019

Политика едва не избили

Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали бывшего президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга. Он собирался призвать народ голосовать за его партию "Европейская солидарность" на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июня. 
Порошенко выставил себя шутом на встрече с избирателями (видео)

На YouTube опубликовали видео, на котором украинцы прогоняют экс-президента с площади, выкрикивая в его адрес оскорбления. Один из граждан крикнул "Позор! Обокрал армию, всех обокрал!" Многие люди, по-видимому, готовы были пустить в ход кулаки. Петру Порошенко удалось добраться до своей машины  невредимым благодаря охранникам, которые обступили его со всех сторон. Покидая площадь, политик пытался сохранять спокойствие и поднимал руки в приветствии. 

Ранее Петр Порошенко пообещал, что провокаторы, которые будут срывать его встречи с избирателями, "получат по морде". Такое заявление он сделал 4 июля в Хмельницком, когда участники митинга крикнули политику "Позор". 

В начале июня радикально настроенные митингующие закидали дом Порошенко файерами в поселке Козин под Киевом. Они потребовали, чтобы следователи проверили причастность экс-президента к коррупционному скандалу в "Укроборонпроме". 

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