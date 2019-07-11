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Названо место тайных встреч Питта и Энистон

09:38
  • четверг
  • 11 июля 2019

Их воссоединение вот-вот наступит

Судьбоносная встреча Брэда Питта и Дженнифер Энистон на итальянской вилле, которую в июне якобы организовал Джордж Клуни, не дает покоя поклонникам звезд. Прошел слух, что дом в Риме стал "секретным местом", где актеры проводят время вдвоем, закладывая фундамент для новых, более прочных отношений. 

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Если воссоединение Питта и Энистон произойдет, то это случится во многом благодаря их приятелю Клуни, который выступил в роли изобретательной свахи. Он показал бывшим супругам уединенную виллу, за которой приглядывают люди, умеющие хранить чужие секреты. По некоторым данным, актеры бывали там не один раз. 

"Джордж хочет, чтобы один из его лучших друзей снова обрел счастье. А счастье для Брэда Питта значит одно: Дженнифер Энистон", - цитирует Mirror осведомленного источника. 

По слухам, Брэд Питт, который еще не полностью оправился от скандального развода с Анджелиной Джоли, всерьез намерен вернуть доверие Энистон и создать с ней семью. Поговаривают, что он нашел в экс-супруге утешение сразу после развода с Джоли.  

Напомним, Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 годы. В 2006 году Питт и Джоли объявили о своем романе. В 2014 году они поженились, а через два года актриса подала на развод. Сейчас Брэд и Анджелина официально разведены, однако судебный процесс по поводу имущества и детей еще не до конца завершен. 

Видео: громкие разводы звезд 

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