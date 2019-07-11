Крым защитят новейшие зенитные комплексы "Тор-2М"

Они способны поражать беспилотники и крылатые ракеты

В Крыму планируют развернуть новейшие зенитные комплексы (ЗРК) "Тор-2М". Они могут с высокой точностью поражать противников в небе. Как стало известно, комплексы разместят в Севастополе.

"Новинка, изначально предназначавшаяся для защиты войск на марше, поступит на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота, главная задача которого — оборона главной базы от ударов вероятного противника", - пишет "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Комплексы "Тор" очень хорошо показали себя в Сирии, прикрывая с воздуха базу Хмеймим. Эти машины могут вступать в бой практически мгновенно. Сейчас на вооружении 1096-го полка стоят принятые на вооружение в 1970-х годах зенитно-ракетные комплексы "Оса".

Годом ранее в Крыму на боевое дежурство заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Позиции подразделения были развернуты в Джанкое.

Ранее Минобороны показало испытания новой ракетной системы.