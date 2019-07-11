Подробности гибели россиян во время страшного шторма в Греции

В регионе объявлено чрезвычайное положение

Наше генконсульство проверяет информацию о гибели двух россиян в Греции во время шторма. Дипломаты также выясняют, есть ли сограждане среди пострадавших. О том, что жертвами стихии стали шесть иностранных туристов - среди которых мужчина и мальчик из России - сообщили местные власти. Также, по их информации, в больницы доставлены около 70 человек, получивших травмы.

Эта ночь для жителей Халхидики стала настоящим испытанием. Штормовые порывы ветра сносили кровли домов, ломали деревья. Вспышки молний буквально разрывали грозовое небо. На улицах - бурлящие потоки воды. В оперативный центр поступило более полутысячи звонков с просьбой о помощи. Уже в первые часы в больницы Центральной Македонии спасатели доставили около полусотни человек. Позже появилась информация о погибших туристах, среди которых, сообщают греческие СМИ, двое россиян.

Генконсульство России сейчас проверяет информацию. Кроме того, обломками кровли одного из домов убило гражданку Румынии и ее восьмилетнего ребенка. Штормовой ветер опрокинул и смыл трейлер, в котором находилась чешская семейная пара. По данным местных властей, как минимум шесть иностранных гражданах погибли, однако жертв может быть куда больше. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Ближе к утру спасатели приступили к разбору завалов и откачке воды. В затопленных домах и лифтах до сих пор могут оставаться блокированы десятки людей. Из-за обрыва линий электропередачи обесточенными оказались целые районы. Власти Центральной Македониии просят правительство объявить чрезвычайную ситуацию. Тогда как южные районы, куда направился ураган, готовятся принять удар стихии на себя.

В Сицилии природные пожары уничтожают гектары леса и уже вплотную подошли к жилым постройкам. Большинство людей в спешке покидают дома и гостиницы. Остальные стараются не открывать окна и двери. Побережье буквально заволокло едким дымом. Несколько населенных пунктов оказались в огненной ловушке. На помощь направили спасательные вертолеты.

На восточном побережье Италии - совсем другая картина. Жители портового города Пескара приходят в себя после мощнейшего ливня, который обрушил на курорт тонны воды. Град - местами размером с кулак - изрешетил крыши домов и автомобилей. Чего ждать от погоды, которую буквально бросает то в жар, то в холод, предсказывать сложно. В ряде областей объявили оранжевый уровень опасности.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".